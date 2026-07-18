Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των αγώνων με την Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League

Δανός και Πολωνός διαιτητής στις αναμετρήσεις του “δικεφάλου του Βορρά”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου που θα γίνει στο Λούμπλιν την ερχόμενη Πέμπτη (23.07.2026, 20:00, Newsit.gr) πρώτος διαιτητής θα είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος, με βοηθούς τους, επίσης, Δανούς Γιουρντακούλ-Ντέρονιτς. Τέταρτος θα είναι ο Ούσλου με τους Χάνσεν-Τικγκαρντ στην αίθουσα του VAR.

Στη ρεβάνς της Τούμπας στις 30 του μήνα στις 20:45 πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με βοηθούς τους, επίσης, Πολωνούς Σοκολνίτσκι -Καράσεβιτς. Τέταρτος θα είναι ο Κος, ενώ στο VAR θα είναι οι Λάσικ-Πάσκεβιτς.

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