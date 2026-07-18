Αθλητικά

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν στην Αθήνα για υπογράψει στον Παναθηναϊκό

Περνάει τα ιατρικά τεστ και ολοκληρώνει το deal του με τους “πράσινους”
ΦΩΤΟ AP
ΦΩΤΟ AP
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Λίγο μετά τις 20:30 του Σαββάτου (18.07.2026) έφτασε στην Αθήνα ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερθα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά και κατόπιν θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, με ετήσιες αποδοχές περίπου 1,1 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Το κόστος της μετεγγραφής του απ’ την τουρκική Σαμσουνσπόρ θα φτάσει τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και μπόνους συμμετοχών και στόχων για την επόμενη διετία που μπορούν να φτάσουν επιπλέον 1 εκατομμύρια ευρώ.

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Αθλητικά
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