Το ξέσπασμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη

Πανηγυρικά στον τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ρωσίδας, Αλίνα Κορνέεβα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στο πλευρό της και είδε από κοντά τη νέα επιτυχία της αγαπημένης του, με την οποία θα παντρευτούν μέσα στο 2027.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έζησε έντονα τον ημιτελικό της Μαρίας Σάκκαρη. Όπως και στα προηγούμενα ματς της Ελληνίδας τενίστριας στο τουρνουά WTA 250, έτσι και στον ημιτελικό, βρέθηκε στο box της, την χειροκρότησε στους πετυχημένους της πόντους και προσπάθησε να της περάσει την ηρεμία του.

Πάντως, μετά από ένα σπουδαίο break της Σάκκαρη στο δεύτερο σετ, ο γιος του Έλληνα πρωθυπουργού δεν κρατήθηκε και ξέσπασε, πανηγυρίζοντας το συγκεκριμένο πόντο.