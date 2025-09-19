Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε βολή στα 61,31 μέτρα και προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Βγήκε 6η στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ και 11η από τις συνολικά 12 αθλήτριες του τελικού του ακοντισμού
Η Ελίνα Τζένγκο (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Η Ελίνα Τζένγκο (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Η Ελίνα Τζένγκο δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά θα διεκδικήσει τελικά την πρώτη της διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε βολή στα μέτρα 61,31 μέτρα, στον 2ο προκριματικό του ακοντισμού και πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025, 15:05. Newsit.gr).

Κάνοντας την πρώτη βολή στον συγκεκριμένο προκριματικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοικτού στίβου, η Ελίνα Τζένγκο δεν έμεινε ευχαριστημένη από την προσπάθειά της, αφού έστειλε το ακόντιό της στα 59,76 μέτρα.

Η δεύτερή της βολή, όμως ήταν αισθητά βελτιωμένη. Τα 61.10 μέτρα την έφεραν κοντά στην πρόκριση (9η σε εκείνο το σημείο από τις αθλήτριες στους δυο προκριματικούς). Να αναφέρουμε ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ξεπεράσει εννέα φορές μέσα στο 2025 τα 62,50 μέτρα και συνολικά τέσσερις αγώνες πάνω από τα 64,00 μέτρα (φετινό ρεκόρ τα 64,90 μέτρα).

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 και 9η πέρυσι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού βελτίωσε τη βολή της, ρίχνοντας 61.31 μέτρα, παραμένοντας όμως ακόμα σε δύσκολη θέση, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, περιμένοντας έτσι την ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών.

Η βολή αυτή, τελικά της έδωσε τη 11η θέση στο σύνολο των 12 αθλητριών που πέρασαν στον τελικό του ακοντισμού (6η στον προκριματικό της) που είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο (20.09.2025) στις 15:05 (ώρα Ελλάδας).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ντουέτο με τον Λευτέρη Πετρούνια και η πατητή στον Έρλινγκ Χάαλαντ
Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης της καλλιτεχνικής κολύμβησης μιλά για το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, το «μυτάκι» και τις μουσικές της πισίνας
Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ντουέτο με τον Λευτέρη Πετρούνια και η πατητή στον Έρλινγκ Χάαλαντ
Newsit logo
Newsit logo