Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον ακοντισμό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε φοβερή πρώτη βολή στα 62,72 μέτρα στον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, αλλά η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη και κατέληξε στην 5η θέση του αγωνίσματός της.

Παρότι εμφανίστηκε πολύ καλύτερη στον τελικό του ακοντισμού, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, με τέσσερις βολές πάνω από τα 60 μέτρα, η Ελίνα Τζένγκο είδε τρεις συναθλήτριές της να ξεπερνούν τα 63 μέτρα και την Ανγκούλο να κάνει την έκπληξη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με μία απίθανη βολή στα 65,12 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέληξε έτσι στην 5η θέση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι είναι από τις κορυφαίες ακοντίστριες στον κόσμο, αλλά χάνοντας το στόχο της για ένα μετάλλιο στο Τόκιο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Τζουλέισι Ανγκούλο, που είχε πάρει το τελευταίο “εισιτήριο” για τον τελικό, με μία απίθανη βολή στα 65.12 μέτρα. Δεύτερη ήταν η Ανέτ Σιετίνα με 64.64 μέτρα και το βάθρο συμπλήρωσε η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ με καλύτερη βολή στα 63.58 μέτρα.