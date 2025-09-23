Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στα play off του Davis Cup που θα γίνουν στην Αθήνα

Κόντρα στους Μεξικανούς ο Τσιτσιπάς με τους συμπαίκτες του
Η Εθνική ομάδα τένις της Ελλάδας
Η Εθνική ομάδα τένις της Ελλάδας/ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στα play off του Davis Cup, που θα γίνει στις 7 – 8 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η ομάδα της Ελλάδας θα κοντραριστεί με αυτή του Μεξικού. Οι δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η Ομοσπονδία της Ελλάδας θα είναι αυτή που θα αποφασίσει την επιφάνεια του court για τη σειρά αγώνων του Davis Cup. Στο ρόστερ του Μεξικό συμμετέχουν οι Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντεζ, που είναι στο νούμερο 212 της ATP. Δυνατό σημείο των μεξικανών είναι το διπλό, με το δίδυμο Σαντιάγκο Γκονζάλες -Μιγκέλ Ρέγιες Βαρέλα που βρίσκονται στους κορυφαίους 100.

Ο νικητής της σειράς θα παραμείνει στην κατηγορία World Group 1, ενώ ο ηττημένος θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo