Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στα play off του Davis Cup που θα γίνουν στην Αθήνα

Στα play off του Davis Cup, που θα γίνει στις 7 – 8 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η ομάδα της Ελλάδας θα κοντραριστεί με αυτή του Μεξικού. Οι δύο ομάδες θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η Ομοσπονδία της Ελλάδας θα είναι αυτή που θα αποφασίσει την επιφάνεια του court για τη σειρά αγώνων του Davis Cup. Στο ρόστερ του Μεξικό συμμετέχουν οι Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντεζ, που είναι στο νούμερο 212 της ATP. Δυνατό σημείο των μεξικανών είναι το διπλό, με το δίδυμο Σαντιάγκο Γκονζάλες -Μιγκέλ Ρέγιες Βαρέλα που βρίσκονται στους κορυφαίους 100.

Ο νικητής της σειράς θα παραμείνει στην κατηγορία World Group 1, ενώ ο ηττημένος θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης.