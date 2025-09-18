Η Ελλάδα υποχώρησε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA

Η FIFA ανανέωσε την παγκόσμια κατάταξη της, με την Εθνική Ελλάδας να χάνει μία θέση, μετά την ήττα της από τη Δανία.

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον στην 40ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, με την Τσεχία να ξεπερνάει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αλλαγές υπήρξαν και στην κορυφή, με την Ισπανία να περνάει στην πρώτη θέση, τη Γαλλία στη δεύτερη και την Αργεντινή να υποχωρεί στην τρίτη θέση.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Αγγλία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Κροατία και Ιταλία, ενώ η Γερμανία υποχώρησε στη 12η θέση.