Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής της Ντόχα

H Ελληνίδα σκοπεύτρια ανέβηκε στο βάθρο, με την επιτυχία της στον τελικό του σκητ
Μια ακόμα επιτυχία της Εμμανουέλα Κατζουράκη πανηγυρίζει η ελληνική σκοποβολή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και 5η Ολυμπιονίκης του Παρισιού κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ντόχα του Κατάρ.

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη μπήκε στον τελικό του σκητ με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 28 βαθμούς.

Το χρυσό πήρε η Κινέζα, Γίτινγκ Ζιάνκ που ήταν αλάνθαστη με 36, και το ασημένιο η Αμερικανίδα Σαμάνθα Σίμοντον, που είχε 34 βαθμούς.

Η Κατζουράκη ήταν η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στο World Cup στην Ντόχα, που είναι ο τελευταίος μεγάλος αγώνας της χρονιάς.

