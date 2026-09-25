Σοκ στη Μάντσεστερ Σίτι – Κρίθηκε ένοχη για τις 115 παραβάσεις οικονομικών κανονισμών στην Premier League

“Βόμβα” στην Premier League και τη Μάντσεστερ Σίτι! Όπως έγινε γνωστό, ο αγγλικός σύλλογος κρίθηκε ένοχος για τις 114 οικονομικές παραβάσεις που εξετάστηκαν, με μόλις μία κατηγορία να μην επιβεβαιώνεται από την ανεξάρτητη επιτροπή!

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League από τη Μάντσεστερ Σίτι, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

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Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αφορά τον καθορισμό των κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν στους “πολίτες”.

Μεταξύ των πιθανών ποινών που προβλέπονται είναι η επιβολή προστίμου, η αφαίρεση βαθμών, αλλά ακόμη και η αποβολή της Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League. Παράλληλα, έχει ανοίξει συζήτηση και για το ενδεχόμενο αναδρομικής εφαρμογής πιθανής αφαίρεσης βαθμών.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να επηρεάσει τα δεδομένα προηγούμενων σεζόν και να δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τους τίτλους που κατέκτησε η ομάδα κατά την περίοδο που εξετάζεται.

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Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ποινή ούτε έχει ληφθεί απόφαση για αφαίρεση τίτλων από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης!

“Έχει ακόμα αρκετές και σημαντικές διαδικασίες να γίνουν” σχολίασε εκπρόσωπος της Σίτι στο “Athletic” έπειτα από την είδηση που προέκυψε, με το εν λόγω Μέσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει ακόμα ουδεμία απόφαση για τις σοβαρές κυρώσεις στην ομάδα, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά.