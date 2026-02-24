Η ΕΟΕ βράβευσε τους κορυφαίους του 2025, οι Εθνικές πόλο ανδρών και γυναικών, ο Καραλής και η Πρεβολαράκη είχαν την τιμητική τους

Η ΕΟΕ πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του 2025, τιμώντας τις σπουδαίες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού στη διεθνή σκηνή.

H εκδήλωση της ΕΟΕ πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής και στην ειδική τελετή βραβεύτηκαν οι αθλητές και οι αθλήτριες που διακρίθηκαν σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα την περασμένη χρονιά, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας και χαρίζοντας στιγμές υπερηφάνειας σε όλους τους Έλληνες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, οι πρώην Υπουργοί Ντόρα Μπακογιάννη και Φάνη Πάλη Πετραλιά, το μέλος της ΔΟΕ και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος, ο ΓΓΑ Γιώργος Μαυρωτάς, η Πρόεδρος της ΕΣΟΑ Βούλα Κοζομπόλη κ.α.

Η ελληνική υδατοσφαίριση είχε την τιμητική της, για τις μεγάλες της διακρίσεις μέσα στο 2025 και στην Ετήσια Εκδήλωση Τιμητικών Βραβεύσεων της Ελληνικής Επιτροπής (ΕΟΕ), το βράδυ στης Τρίτης (24/2) στο Μέγαρο Μουσικής.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των Γυναικών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, αλλά και η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών, που αναδείχθηκε χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη.

Στον χαιρετισμό του, ο οικοδεσπότης Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος εξήγγειλε την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού κολυμβητηρίου στο Ζάππειο, μετά από 15 χρόνια, καθώς, όπως ανακοίνωσε: «Θα διενεργηθεί κλειστός διαγωνισμός για το ποια εταιρία θα αναλάβει το έργο που θα χρηματοδοτήσει η Εθνική Τράπεζα».

Την ΚΟΕ εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Πρόεδρος Κυριάκος Γιαννόπουλος, ενώ παραβρέθηκε και το μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ Νίκος Ξυλούρης.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε για μια ακόμα χρονιά να βρεθεί στην ελίτ του στίβου, στο άλμα επί Κοντώ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βραβεύτηκε από την ΕΟΕ για την προσφορά του και τις επιδόσεις του, ενώ μεταξύ άλλων δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για το μέλλον, θέλοντας να πετύχει τους στόχους του.

Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και η “μεγάλη κυρία” της Ελληνικής πάλης Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία κατέκτησε πέρυσι το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σλοβακία.

Επίσης, βραβεύτηκε και η Εμμανουέλα Κατζουράκη. Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια της σκοποβολής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γαλλία και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Οι δυο τους είχαν τιμηθεί και προ διμήνου από τον ΠΣΑΤ.

Τιμήθηκαν, επίσης τα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης μεταξύ των οποίων η ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια του Τρίτωνα Άρτεμις Βασιλάκη και ο Ηρακλειώτης κολυμβητής του Ολυμπιακού Κωνσταντίνος Χουρδάκης όπως και οι Φίλιππος Ανδρεαδάκης, Απόστολος Σίσκος.