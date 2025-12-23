Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στη Super League 2

Η Καλαμάτα κυριαρχεί στη Super League 2 και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για άνοδο στα μεγάλα σαλόνια
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε στην Καλαμάτα και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η FIFA έχει επιβάλει στη «Μαύρη Θύελλα» απαγόρευση μεταγραφών για τις τρεις προσεχείς μεταγραφικές περιόδους, με έναρξη από τις 16 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2025 εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Ανακαλεί την χορηγηθείσα, με την υπ’ αριθ. 4/2025 απόφαση άδεια συμμετοχής της ΠΑΕ “Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE 2), της περιόδου 2025-2026 της ΠΑΕ και επιβάλλει στην εν λόγω ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ».

Το εν λόγω «ζήτημα» αποτελεί απόρροια του μεταγραφικού ban που είχε επιβληθεί προσωρινά στην Μαύρη Θύελλα από τη FIFA, αλλά όλα έχουν πλέον λυθεί.

Στην Καλαμάτα όλα είναι διευθετημένα και δεν προκύπτει το παραμικρό ζήτημα ή θέμα, με την ΠΑΕ να είναι τυπική σε όλες τις υποχρεώσεις της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
250
237
193
148
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo