Η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στη Super League 2

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε στην Καλαμάτα και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η FIFA έχει επιβάλει στη «Μαύρη Θύελλα» απαγόρευση μεταγραφών για τις τρεις προσεχείς μεταγραφικές περιόδους, με έναρξη από τις 16 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Δεκεμβρίου 2025 εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ της Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Ανακαλεί την χορηγηθείσα, με την υπ’ αριθ. 4/2025 απόφαση άδεια συμμετοχής της ΠΑΕ “Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (SUPER LEAGUE 2), της περιόδου 2025-2026 της ΠΑΕ και επιβάλλει στην εν λόγω ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εν λόγω «ζήτημα» αποτελεί απόρροια του μεταγραφικού ban που είχε επιβληθεί προσωρινά στην Μαύρη Θύελλα από τη FIFA, αλλά όλα έχουν πλέον λυθεί.

Στην Καλαμάτα όλα είναι διευθετημένα και δεν προκύπτει το παραμικρό ζήτημα ή θέμα, με την ΠΑΕ να είναι τυπική σε όλες τις υποχρεώσεις της.