Η Εθνική Αλβανίας θέλει να εντάξει τον Σταύρο Πήλιο στο ρόστερ της

Ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ αρέσει στην Εθνική Αλβανίας και προσπαθούν να τον πείσουν να αποδεχτεί πιθανή κλήση του αριστερού μπακ. Ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί με την ομάδα της γειτονικής χώρας, καθώς δεν έχει καταγράψει συμμετοχή με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Ο γεννημένος στη Βόρεια Ήπειρο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, Σταύρος Πήλιος, αρέσει πολύ στον προπονητή της Εθνικής Αλβανίας, Σιλβίνιο και είναι πιθανό να είναι μία απότις επιλογές στις κλήσεις των επόμενων αγώνων της ομάδας.

Ο 25χρονος αμυντικός παίζει στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2023 και έχει καταγράψει 48 εμφανίσεις με 1 γκολ και 6 ασίστ, ενώ φέτος έχει παίξει 15 φορές με τη φανέλα της Ένωσης.