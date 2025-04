Η Εθνική Ελλάδας στην 40η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA

Η Εθνική Ελλάδας πανηγύρισε την άνοδο στη League A του Nations League, ωστόσο δεν ανέβηκε και στο ranking της FIFA, όπου πλέον βρίσκεται στη 40η θέση.

Πριν τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία, η γαλανόλευκη ήταν στην 39η θέση. Η FIFA δεν δίνει κάποιο μπόνους για τον προβιβασμό κι έτσι δεν καταφέραμε να πάρουμε πολλούς βαθμούς.

Αντίθετα, η Νορβηγία και η Τσεχία, οι οποίες έκαναν δύο νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ, είχαν μεγάλη άνοδο και προσπέρασαν την Ελλάδα.

