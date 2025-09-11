Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας προηγείται στη ψηφοφορία του κοινού για το χρυσό στο Eurobasket 2025

Η Εθνική Μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket (12/09/25, 21:00, Newsit.gr), με στόχο την πρόκριση στον τελικό μετά από 20 χρόνια. Οι φίλαθλοι της διοργάνωσης δείχνουν να την πιστεύουν περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα του τουρνουά.

Με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Τουρκία, η Εθνική Μπάσκετ της Ελλάδας προηγείται στη ψηφοφορία της FIBA με 44%, έναντι 34% των αντιπάλων μας στον ημιτελικό του Eurobasket. Η Γερμανία είναι στην τρίτη θέση με 17%, ενώ οι Φινλανδοί έχουν μόλις 6%.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει κερδίσει το κοινό της διοργάνωσης και αυτό της δίνει ένα παραπάνω κίνητρο να επιβεβαιώσει την άποψη του κόσμου για κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.