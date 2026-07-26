Η εθνική ομάδα κωπηλασίας επέστρεψε στην Ελλάδα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 γεμάτη μετάλλια

Η παρουσία της Ελλάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργ στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με τα γαλανόλευκα κουπιά να… θαμπώνουν τον πλανήτη, φέρνοντας στη χώρα μας τέσσερα χρυσά μετάλλια και δυο αργυρά και την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα!

Η εθνική Ελλάδας στην κωπηλασία επέστρεψε στην Ελλάδα την Κυριακή (26.07.2026) γεμάτη μετάλλια. Στην υποδοχή στο “Ελ. Βενιζέλος” βρέθηκε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος και ο Γενικός γραμματέας Ρότζερ Γκαττ, με την Team Hellas να κερδίζει το χειροκρότημα και να παίρνει και τις… απαραίτητες ανθοδέσμες.

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Να θυμίσουμε ότι μετά τα δύο χρυσά μετάλλια της πρώτης ημέρας (25.07.2026) των τελικών, από τους Μπούρκα – Χατζηαυγουστίδη στην δίκωπο άνευ πηδαλιούχου των ανδρών και τις Μηλένα Κοντού – Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ των γυναικών, τα ελληνικά πληρώματα ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, προσθέτοντας ακόμη δύο χρυσά και δύο αργυρά μετάλλια στην συγκομιδή της ελληνικής αποστολής.

Την κορυφή του κόσμου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες τερμάτισαν πρώτες σε 7:01.98, υπερασπιζόμενες με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι.

Ιστορική ήταν και η επιτυχία της Μηλένας Κοντού με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πρώτο σε 6:34.26, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ιστορία του αγωνίσματος σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23. Για τη Μηλένα Κοντού, μάλιστα, ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό πρωτάθλημα.

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Στο σκιφ ελαφρών βαρών, ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, διεκδικώντας μέχρι τα τελευταία μέτρα την κορυφή. Τελικά κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με χρόνο 7:00.62, βελτιώνοντας την περυσινή του επίδοση, όταν είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το δεύτερο αργυρό μετάλλιο της ημέρας χάρισε στην χώρα μας, ο Νίκος Χωλόπουλος στο σκιφ, πραγματοποιώντας έναν συγκλονιστικό αγώνα. Ο Έλληνας κωπηλάτης βρισκόταν στην πέμπτη θέση 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, όμως με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ πέρασε όλους τους αντιπάλους του, πλην του νικητή, τερματίζοντας δεύτερος σε 6:58.14. Μία επιτυχία με ιδιαίτερη αξία, καθώς έναν χρόνο πριν είχε χάσει το βάθρο για ελάχιστα εκατοστά.