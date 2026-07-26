Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης και Λειψία συμφώνησαν για τον Γιάν Ντιομαντέ με ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε τη μετεγγραφική βόμβα
(Photo by Terence Lewis
(Photo by Terence Lewis/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
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Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει το “μπαμ” με την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ από τη Λειψία, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο… ειδικός στις μετεγγραφές, Φαμπριτσιο Ρομάνο, με το κόστος του deal να ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 19χρονος Ιβοριανός εξτρέμ αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει για την πρωτεύουσα της Ισπανίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031.

Αυτή θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λειψίας ξεπερνώντας στη συγκεκριμένη λίστα τον Γκβάρντιολ με 90.000.000 ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι, ενώ δεύτερος είναι ο Σέσκο με 76.500.000 ευρώ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο, η Παρί Σεν Ζερμέν -που ενδιαφερόταν και αυτή για τον παίκτη- αποφάσισε την Κυριακή (26.07.2026) να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Ντιομαντέ, καθώς δεν ήταν διατεθειμένη να “ανεβάσει” τόσο ψηλά την οικονομική της πρόταση.

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Αθλητικά
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