Ο Λούκα Βιλντόσα ανακοινώθηκε από την Παρτιζάν

Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα ανακοίνωσε επίσημα η Παρτίζαν Βελιγραδίου, με τον Αργεντινό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και να συνεχίζει την καριέρα του στη Σερβία.

Ο 30χρονος πλέι μέικερ αποχωρεί από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από μία αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία αποτέλεσε βασικό μέλος της ιταλικής ομάδας στη EuroLeague.

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Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της περασμένης σεζόν, ο Βιλντόσα είχε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους, 4,4 ασίστ, 2,2 ριμπάουντ και 9,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), αγωνιζόμενος περίπου 21 λεπτά ανά παιχνίδι.

Η σχετική ανακοίνωση

“Ο Αργεντινός διεθνής Λούκα Βιλντόσα είναι και επίσημα η νέα μεταγραφή της Παρτιζάν!

Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Βίρτους Μπολόνια έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Ερυθρού Αστέρα, της Μπασκόνια, της Κίλμες από την Αργεντινή, αλλά και των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

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Με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Βιλντόσα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Από τη νέα σεζόν, ο 29χρονος γκαρντ θα φορά τη φανέλα της Παρτιζάν, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών”.