Αθλητικά

Ο Ντούσαν Τάντιτς κλείνει στη Ναϊμέγκεν και μπαίνει στο δρόμο του Ολυμπιακού

Ο 37χρονος Σέρβος φαίνεται πως επιστρέφει στην Ολλανδία
(AP Photo
(AP Photo/Antonio Calanni)
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Ολυμπιακός και Ναϊμέγκεν κληρώθηκαν να κοντραριστούν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και όπως καταλαβαίνει κανείς, κάθε μετεγγραφική κίνηση της ολλανδικής ομάδας αποτελεί είδηση στους Πειραιώτες.

Μια μεγάλη μορφή του Άγιαξ, ο Ντούσαν Τάντιτς, φαίνεται πως επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, φορώντας τη φανέλα της Ναϊμέγκεν. Έχοντας μείνει ελεύθερος από την Αλ – Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Σέρβος άκουσε τον κόουτς της NEC, Ντικ Σρέντερ και πείστηκε να πει το “ναι”.

Σύμφωνα με τη “Voetbal International”, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία, με τον 37χρονο Σέρβο να αναμένεται σύντομα στην Ολλανδία για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τις τελικές υπογραφές.

Αν η μετεγγραφή ολοκληρωθεί εγκαίρως και ο Σέρβος δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της νέας του ομάδας, τότε θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

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