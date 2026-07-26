Ο Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς

Αφήνει ξανά την Ευρώπη για το NBA. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ, αφού συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Μάριο Χεζόνια και Κλίβεάντ Καβαλίερς έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο ενός έτους θα αποφέρει 2.8 εκατ. δολάρια (περίπου 2.5 εκατ. Ευρώ) στον Κροάτη φόργουορντ.

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Ο Μάριο Χεζόνια επιθυμούσε να αγωνιστεί και πάλι στο NBA και το γνωστοποίησε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ασκώντας μάλιστα την οψιόν που είχε για να σπάσει το συμβόλαιό του. Ο 31χρονος φόργουορντ γυρίζει στο κορυφαίο πρωτάθλημα τους κόσμου όπου βρέθηκε από το 2015 ως το 2020 πριν επιστρέψει το 2021 στην Ευρώπη για να φορέσει τις φανέλες του Παναθηναϊκού, της ΟΥΝΙΚΣ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, σε 44 συμμετοχές στη Euroleague, ο Χεζόνια είχε κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα σε 22.3 λεπτά συμμετοχής.