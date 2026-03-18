Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν πέρασε τα σύνορα της Τουρκίας και επέστρεψε στη χώρα της

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, πολλά μέλη της οποίας είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία μετά την παρουσία τους στο Asian Cup. διέσχισε την Τετάρτη (18.03.2026) το τουρκο-ιρανικό συνοριακό πέρασμα Γκιουρμπουλάκ-Μπαζαργκάν.

Όπως ανέφερε και ο ανταποκριτής του AFP, μεταξύ των ποδοσφαιριστριών του Ιράν ήταν τέσσερις παίκτριες -συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού της ομάδας Ζαχρά Γκανμπαρί- και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου που είχαν αποσύρει τις αιτήσεις ασύλου που είχαν υποβάλει στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν.

Οι παίκτριες του Ιράν εμφανίστηκαν να φορούν τη φόρμα της ιρανικής Εθνικής ομάδας. Νωρίτερα, είχαν επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό το συνοριακό πέρασμα Γκιουρμπουλάκ-Μπαζαργκάν, αφού προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ιγκντίρ στην ανατολική Τουρκία.

Η ιρανική πόλη Μπαζαργκάν (βορειοδυτικά) βρίσκεται σχεδόν 900 χιλιόμετρα οδικώς από την πρωτεύουσα, Τεχεράνη. Έχοντας φτάσει την περασμένη Τετάρτη στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας από την Αυστραλία, όπου αγωνίζονταν στο Κύπελλο Ασίας, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου πέταξε στο Ομάν τη Δευτέρα, πριν πάρει αεροπλάνο για την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη (17.03.2026).

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επαίνεσε τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο της γυναικείας ομάδας την Τετάρτη (17.06.2026), αποκαλώντας τες «παιδιά του έθνους» τα οποία «ο λαός του Ιράν αγκαλιάζει».

Έχουν «απογοητεύσει τους εχθρούς» της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντιστεκόμενες «στην εξαπάτηση και τον εκφοβισμό αντι-ιρανικών στοιχείων», πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι μόνο δύο παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν παρέμειναν στην Αυστραλία. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τις ιρανικές αρχές ότι ασκούν πιέσεις σε Ιρανούς αθλητές στο εξωτερικό απειλώντας τις οικογένειές τους ή την περιουσία τους εάν αυτομολήσουν ή επικρίνουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι ιρανικές αρχές, με τη σειρά τους, κατηγόρησαν την Αυστραλία ότι ασκεί πιέσεις στις παίκτριες να παραμείνουν.