Η Εθνική ποδοσφαίρου μαθαίνει τις αντιπάλους της στο Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα είναι στην κλήρωση αύριο (12/02/26, 19:00), που θα γίνει στις Βρυξέλλες για να μάθει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League.

Στην κλήρωση του Nations League θα λάβουν μέρος 54 ομάδες και θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας να είναι στην κορυφαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κάθε όμιλος της Α’ κατηγορίας θα έχει τέσσερις ομάδες. Σε κάθε κατηγορία χωρίζονται σε τέσσερις υποκατηγορίες με την Ελλάδα να είναι στο τέταρτο pot μαζί με Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία. Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα άλλα τρία pot, οπότε η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφεύγει τις τρεις ομάδες που είναι στην ίδια κατηγορία.

Γκρουπ δυναμικότητας – League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Το πρόγραμμα των αγώνων

1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2026