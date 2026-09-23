Οι GM της Euroleague θεωρούν σίγουρο τον Ολυμπιακό στο Final Four – Δεύτερο φαβορί ο Παναθηναϊκός

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, είναι το απόλυτο φαβορί για την επιστροφή στο Final Four της Euroleague, σύμφωνα με την έρευνα του BasketNews στους GM των ομάδων του πρωταθλήματος.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας, οι GM των ομάδων της Euroleague κλήθηκαν να επιλέξουν τις ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four της διοργάνωσης και όλοι τους ψήφησαν τον Ολυμπιακό, με τη συντριπτική πλειοψηφία να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και στον Παναθηναϊκό.

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Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, “όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα του BasketNews επέλεξαν τους εν ενεργεία πρωταθλητές Euroleague ως μία από τις τέσσερις ομάδες του Final Four του 2027, χαρίζοντας στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα το απόλυτο 100% των ψήφων.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια σεζόν κατά την οποία τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο, προτού τελικά κατακτήσει και τον τίτλο της Euroleague. Αντί να επαναπαυτούν στις επιτυχίες τους, οι πρωταθλητές ενίσχυσαν το ρόστερ τους με αρκετές σημαντικές προσθήκες, μεταξύ των οποίων ο Γιαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Πίσω από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ήταν η δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή για το Final Four, καθώς συμπεριλήφθηκε στο 86,7% των ψηφοδελτίων. Ακολούθησε η Ρεάλ Μαδρίτης με 73,3%, ενώ η Φενέρμπαχτσε συμπλήρωσε την προβλεπόμενη τετράδα του Final Four από τα στελέχη, συγκεντρώνοντας 66,7%. Η Dubai Basketball δεν ήταν πολύ μακριά, λαμβάνοντας το 46,7% των ψήφων.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν η μοναδική άλλη ομάδα που έλαβε ψήφους για την πρόκριση στο Final Four, γεγονός που δείχνει πόσο συγκεντρωμένες είναι οι προσδοκίες των στελεχών γύρω από μια μικρή ομάδα διεκδικητών τη φετινή σεζόν”.

No. Ομάδα Ψήφοι 1. Ολυμπιακός 100% 2. Παναθηναϊκός 86.7% 3. Ρεάλ Μαδρίτης 73.3% 4. Φενέρμπαχτσε 66.7% 5. Dubai BC 46.7%

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη περσινή έρευνα, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομόφωνη επιλογή με 100%, ακολουθούμενος από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 91,7%, τον Ολυμπιακό με 66,7% και τη Φενέρμπαχτσε με 58,3%.