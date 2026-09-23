Νίκολιτς για Μάγερ: «Ο κόσμος της ΑΕΚ τον έχει ερωτευτεί»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Κροατία για τον Λόβο Μάγερ και αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή του στην ΑΕΚ, με αφορμή και τη νέα κλήση του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Ο Λόβρο Μάγερ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στην ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, που τον έχει στην ομάδα του, αποθεώνοντάς τον σε συνέντευξή του στο κροατικό sportklub.

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Οι δηλώσεις του Μάγερ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην ομάδα μου. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει όλα τα πιθανά υποερωτήματα. Σπάνια περίπτωση. Η διαδικασία της μεταγραφής του εξελίχθηκε τόσο ομαλά, τόσο γρήγορα και με τόσο ξεκάθαρη κατανόηση από όλες τις πλευρές, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

Είναι εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός παίκτης. Περιμένω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στην καλύτερη δυνατή κατάστασή του, παρότι είναι ήδη εξαιρετικός. Ο κόσμος τον υποδέχθηκε πολύ καλά και τον έχει ερωτευτεί… Τους αρέσουν τέτοιοι παίκτες. Νομίζω ότι με τον καιρό θα δείξει ακόμη περισσότερα από όσα έχει δείξει μέχρι τώρα. Αγωνίζεται σε ένα περιβάλλον όπου ο προπονητής τον εμπιστεύεται, οι οπαδοί τον αγαπούν και έχει πολύ καλούς συμπαίκτες. Διαθέτει ηγετικές ικανότητες και είναι ο παίκτης που τρέχει περισσότερο σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα».

Για το σημείο που πρέπει να δουλέψει ο Μάγερ: «Θα προσπαθήσουμε να τον μάθουμε να μάχεται λίγο, μερικές φορές μέσα στο παιχνίδι, με την καλή έννοια. Το έχει ήδη μέσα του, απλώς πρέπει να το βγάλουμε στην επιφάνεια. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ καλές εμφανίσεις από εκείνον».

Για την επαναφορά του Μάγερ στην εθνική Κροατίας: «Χαίρομαι που επέστρεψε στην εθνική ομάδα, εκεί είναι η θέση του».