Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ραφαέλ Γκερέιρο

Και η Ρόμα είναι στο στόχαστρο του Πορτογάλου πρώην αριστερού μπακ της Μπάγερν Μονάχου
Ο Ραφαέλ Γκερέιρο
Ο Ραφαέλ Γκερέιρο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου/ EPA
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Ο Ολυμπιακός μπορεί να έμοιαζε ότι έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, όμως ένα δημοσίευμα από την Ιταλία τον φέρνει στο στόχαστρο του Ραφαέλ Γκερέιρο, που είναι ελεύθερος.

Ο Γκερέιρο στα 32 του κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπάγερν Μονάχου και ο Ολυμπιακός μαζί με τη Ρόμα παίζουν δυνατά για την απόκτησή του, όπως γράφεται στη γειτονική χώρα.

Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ έχει μακρά καριέρα στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, όπου έλαμψε από το 2016 έως το 2023. Η Μπάγερν τον απέκτησε το καλοκαίρι που έμεινε ελεύθερος από τους Βεστφαλούς και πλέον κυκλοφορεί ξανά χωρίς ομάδα στην αγορά.

Ο προπονητής της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι, τον θεωρεί ιδανική λύση για την ενίσχυση της θέσης στο ρόστερ του και αυτό σίγουρα βάζει εμπόδια στους Πειραιώτες αν κινηθούν για την απόκτησή του, καθώς η ιταλική ομάδα έχει ξεκινήσει φοβερά τη σεζόν και αγωνίζεται στο Champions League.

Να θυμίσουμε ότι η μεταγραφική αγορά για απόκτηση ελεύθερων παικτών είναι ακόμα ανοιχτή και θα κλείσει στις 29 Σεπτεμβρίου.

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Αθλητικά
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