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Αθλητικά

Με ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Μιγιάβα στο Europa Cup Γυναικών οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Λίγες οι αναμετρήσεις με τηλεοπτική κάλυψη σήμερα Τετάρτη
Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Φτωχό είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026, με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Μιγιάβα στο Europa Cup Γυναικών να ξεχωρίζει.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 Magenta Sport 6 Βιτ Κοπρίβα – Τζιά Χου Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

10:30 Magenta Sport 4 Σανγκάη Σαρκς – RSSB Τάιγκερς FIBA Intercontinental Cup 2026

12:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού (Κυρίως Ταμπλό)

14:30 Magenta Sport 4 Ρόγιαλ Φάιτερς – G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Μιγιάβα UEFA Europa Cup Γυναικών

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

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Αθλητικά
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