Η Εθνική ποδοσφαίρου θα δώσει φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη

Στο τέλος Μαρτίου ο αγώνας στην “Puskas Arena”, μετά τη συμφωνία των δυο Ομοσπονδιών
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Φιλική αναμέτρηση με την ομάδα της Ουγγαρίας θα δώσει η Εθνική ποδοσφαίρου των ανδρών την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στην στη Βουδαπέστη, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Όπως αναφέρει και η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ, η Εθνική ποδοσφαίρου επιστρέφει ύστερα από 4 χρόνια (20/11/2022) στην “Puskas Arena”, όταν η οικοδέσποινα, Ουγγαρία, επικράτησε 2-1 της Ελλάδας σε φιλικό παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και σε φλικούς αγώνες, με την Ελλάδα να υπερτερεί με 10 νίκες έναντι 7 των Μαγυάρων, ενώ 6 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.

