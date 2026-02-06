Η Εθνική πόλο ανδρών δείπνησε στο εστιατόριο του Πίτερς γιορτάζοντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην ιστορία και το γιόρτασε στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο.

Στο «Twentyfive» που ανήκει στον Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού αποφάσισαν να δειπνήσουν οι παίκτες της Εθνικής πόλο ανδρών, μετά την σπουδαία κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητές του Θοδωρή Βλάχου έβγαλαν φωτογραφία μέσα και έξω από το εστιατόριο με το μετάλλιο στο στήθος. Ο σεφ Γιώργος Τσούλης και το εστιατόριο έκαναν ανάρτηση για να τους ευχαριστήσει.

View this post on Instagram A post shared by TwentyFive (@twentyfiverestaurant)

«Μια βραδιά αφιερωμένη στους νικητές. Η χάλκινη ομάδα πόλο των ανδρών δείπνησε στο TWENTYFIVE! Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας», ήταν το μήνυμα στις αναρτήσεις του σεφ και του εστιατορίου.