Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε τα χέρια με τον Έντσο Φερνάντες – Η Τσέλσι ζητά πάνω από 100.000.000 ευρώ

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Έντσο Φερνάντες για να τον αποκτήσει, όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να ικανοποιήσει τα θέλω της Τσέλσι.

Η Τσέλσι είχε αποκτήσει το 2023 τον Αργεντινό μέσο από την Μπενφίκα έναντι 121.000.000 ευρώ και δεν πρόκειται να τον δώσει στην Μάντσεστερ Σίτι του Έντσο Μαρέσκα για λιγότερα από 100.000.000 ευρώ.

Οι πολίτες που κοντραριστούν με την ΑΕΚ στο Champions League θέλουν να καλύψουν το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ρόδρι στον άξονά της και ο πρώην προπονητής της Τσέλσι θέλει να ανταμώσει ξανά με τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος είναι σύμμαχος για να ολοκληρωθεί το deal.