Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός έδωσε «τρομακτική» αποζημίωση στον Βιλένα για να αποχωρήσει

Ο Ολλανδός χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίλεμ
Ο Βιλένα
Ο Βιλένα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τόνι Βιλένα αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι ήθελαν να απεμπλακούν από το συμβόλαιό του, το οποίο έμπαινε στον τελευταίο του χρόνο. Για να γίνει αυτό όμως χρειάστηκε να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αδειάσει το ρόστερ του από παίκτες που δεν υπολογίζονται και ένας εξ αυτών ήταν ο Τόνι Βιλένα που αποχώρησε για τη Βίλεμ, με το «τριφύλλι» να του δίνει 1.000.000 ευρώ αποζημίωση, μιας και οι Ολλανδοί μπορούσαν να καλύψουν μόνο τα 300.000 ευρώ από το συμβόλαιό του.

Ο Ολλανδός αγωνίστηκε σε τρία χρόνια μόλις σε 47 ματς με 1 γκολ και 1 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2023 είχε δώσει 3.000.000 ευρώ στην Εσπανιόλ για να τον αποκτήσει.

Η ομάδα του Νίστρουπ ψάχνει πλέον να απεμπλακεί από τα συμβόλαιο των Μπακασέτα, Σισοκό και Πάντοβιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
139
84
44
37
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo