Ο Παναθηναϊκός έδωσε «τρομακτική» αποζημίωση στον Βιλένα για να αποχωρήσει

Ο Τόνι Βιλένα αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι ήθελαν να απεμπλακούν από το συμβόλαιό του, το οποίο έμπαινε στον τελευταίο του χρόνο. Για να γίνει αυτό όμως χρειάστηκε να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αδειάσει το ρόστερ του από παίκτες που δεν υπολογίζονται και ένας εξ αυτών ήταν ο Τόνι Βιλένα που αποχώρησε για τη Βίλεμ, με το «τριφύλλι» να του δίνει 1.000.000 ευρώ αποζημίωση, μιας και οι Ολλανδοί μπορούσαν να καλύψουν μόνο τα 300.000 ευρώ από το συμβόλαιό του.

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Ο Ολλανδός αγωνίστηκε σε τρία χρόνια μόλις σε 47 ματς με 1 γκολ και 1 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2023 είχε δώσει 3.000.000 ευρώ στην Εσπανιόλ για να τον αποκτήσει.

Η ομάδα του Νίστρουπ ψάχνει πλέον να απεμπλακεί από τα συμβόλαιο των Μπακασέτα, Σισοκό και Πάντοβιτς.