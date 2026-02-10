Η Euroleague απολογήθηκε για τα τεχνικά προβλήματα με τα εισιτήρια του Final 4

Η Euroleague ξεκίνησε την προπώληση των εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας, αλλά η διαδικασία δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους οπαδούς και αναγκάστηκε να βγάλει απολογητική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρξαν αρκετά τεχνικά προβλήματα που οδήγησαν σε ταλαιπωρία τους οπαδούς που προσπάθησαν να πάρουν εισιτήρια για το Final 4 του Telekom Center Athens και η Euroleague ζήτησε συγγνώμη, δεσμευόμενη να λάβει τα μέτρα της υπέρ των φιλάθλων που ταλαιπωρήθηκαν.

Η ανακοίνωση της Euroleague

“Η EuroLeague Basketball ενημερώνει ότι εξετάζει τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη σημερινή προπώληση εν όψει του Final Four 2026 και εμπόδισαν ορισμένους οπαδούς να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Ένα νέο ειδικό παράθυρο θα ανοίξει σύντομα για όσους επηρεάστηκαν. Άπαντες θα ενημερωθούν απευθείας, με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η EuroLeague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτό το νέο ειδικό παράθυρο θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όσους οπαδούς πληρούν τις προϋποθέσεις“.