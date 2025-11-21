Η Euroleague αποθέωσε με χιούμορ τον Κένεθ Φαρίντ: «Μπλόκαρε και αυτό το ποστ»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Dubai BC με τον Κένεθ Φαρίντ να σκεπάζει τα καλάθια με 4 μπλοκ στην αναμέτρηση. Αυτό ανάγκασε τη Euroleague να αστειευτεί σε μία δημοσίευση στα social media.

Η Euroleague στην ανάρτησή της έγραψε «ο Κένεθ Φαρίντ μπλόκαρε και αυτό το ποστ» αναφερόμενη στην επιβλητική εμφάνιση του Αμερικανού στο πίσω μέρος του γηπέδου για τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός έσπασε το ρεκόρ του στη Euroleague με τις 4 τάπες που έκανε κόντρα στην ομάδα από το Ντουμπάι. Το ρεκόρ του ήταν κόντρα στην Παρί με 3 τάπες στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Faried blocked this post — EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2025

Η ανάρτηση της Euroleague έγινε μετά τα δύο διαδοχικά μπλοκ που είχε ο ψηλός των πρασίνων σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων.