Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Euroleague έστειλε τις ευχές της στον Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Η διοργάνωση είναι δίπλα στον Ιταλό αθλητή
Ο Ακίλε Πολονάρα κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ακίλε Πολονάρα κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Ακίλε Πολονάρα πάσχει από λοιμώση λευχαιμία και ολοκλήρωσε το δεύτερο κύκλο θεραπειών του και πλέον βρίσκεται στο στάδιο αναμονής για να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση του μυελού τον οστών του. Η Euroleague με ένα video έδειξε την στήριξή της στο Ιταλό.

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μoτιεγιούνας, ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς και αρκετοί αθλητές, μεταξύ άλλων οι Μίσιτς, Μπελινέλι και Σενγκέλια, συμμετέχουν στο video στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

 

Μερικά από τα λόγια των πρωταγωνιστών του video

Δημήτρης Ιτούδης: «Εκ μέρους των προπονητών της EuroLeague, θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μάχη σου».

Μάρκο Μπελινέλι: «Ακίλε, μείνε δυνατός φίλε μου. Θα σε δω σύντομα. Σ’ αγαπώ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ντουέτο με τον Λευτέρη Πετρούνια και η πατητή στον Έρλινγκ Χάαλαντ
Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης της καλλιτεχνικής κολύμβησης μιλά για το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, το «μυτάκι» και τις μουσικές της πισίνας
Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ντουέτο με τον Λευτέρη Πετρούνια και η πατητή στον Έρλινγκ Χάαλαντ
Newsit logo
Newsit logo