Η Euroleague έστειλε τις ευχές της στον Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Ο Ακίλε Πολονάρα πάσχει από λοιμώση λευχαιμία και ολοκλήρωσε το δεύτερο κύκλο θεραπειών του και πλέον βρίσκεται στο στάδιο αναμονής για να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση του μυελού τον οστών του. Η Euroleague με ένα video έδειξε την στήριξή της στο Ιταλό.

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μoτιεγιούνας, ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς και αρκετοί αθλητές, μεταξύ άλλων οι Μίσιτς, Μπελινέλι και Σενγκέλια, συμμετέχουν στο video στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

Μερικά από τα λόγια των πρωταγωνιστών του video

Δημήτρης Ιτούδης: «Εκ μέρους των προπονητών της EuroLeague, θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μάχη σου».

Μάρκο Μπελινέλι: «Ακίλε, μείνε δυνατός φίλε μου. Θα σε δω σύντομα. Σ’ αγαπώ».