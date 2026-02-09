Συμβαίνει τώρα:
Η Euroleague θυμήθηκε τις «χορευτικές κινήσεις» του Γιώργου Πρίντεζη με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Πρίντεζης έχει μείνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τις απίθανες κινήσεις του στο ποστ παιχνίδι
Ο Γιώργος Πρίντεζης
Ο Γιώργος Πρίντεζης με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Euroleague έκανε μία ανάρτηση αφιερωμένη στις μαγικές κινήσεις του Γιώργου Πρίντεζη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνοντας ότι η ικανότητά του στο παιχνίδι με την πλάτη δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι θρύλος του Ολυμπιακού, αλλά και της Euroleague, αφού έχει κατακτήσει δύο φορές το τρόπαιο, με τη μία να είναι και με δικό του νικητήριο καλάθι, στον αξέχαστο τελικό της Πόλης κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Δεν μπορείς να τους μάθεις να χορεύουν», έγραψε στο ποστ για τον Έλληνα πρώην φόργουορντ η Euroleague. Μέσα στο βίντεο υπάρχουν φάσεις μαγείας του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα σε παιχνίδια των ερυθρολεύκων.

 

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Πρίντεζης έχει κατακτήσει πέρα από τις δύο Euroleague, τέσσερις φορές το ελληνικό πρωτάθλημα (2012, 2015, 2016, 2022), τρεις το Κύπελλο Ελλάδας (2002, 2011, 2022) και μία φορά το διηπειρωτικό (2013).

