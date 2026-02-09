Η Euroleague θυμήθηκε τις «χορευτικές κινήσεις» του Γιώργου Πρίντεζη με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Η Euroleague έκανε μία ανάρτηση αφιερωμένη στις μαγικές κινήσεις του Γιώργου Πρίντεζη με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνοντας ότι η ικανότητά του στο παιχνίδι με την πλάτη δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι θρύλος του Ολυμπιακού, αλλά και της Euroleague, αφού έχει κατακτήσει δύο φορές το τρόπαιο, με τη μία να είναι και με δικό του νικητήριο καλάθι, στον αξέχαστο τελικό της Πόλης κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Δεν μπορείς να τους μάθεις να χορεύουν», έγραψε στο ποστ για τον Έλληνα πρώην φόργουορντ η Euroleague. Μέσα στο βίντεο υπάρχουν φάσεις μαγείας του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα σε παιχνίδια των ερυθρολεύκων.

Cannot teach them how to dance. pic.twitter.com/URE2avCCEY — EuroLeague (@EuroLeague) February 9, 2026

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Πρίντεζης έχει κατακτήσει πέρα από τις δύο Euroleague, τέσσερις φορές το ελληνικό πρωτάθλημα (2012, 2015, 2016, 2022), τρεις το Κύπελλο Ελλάδας (2002, 2011, 2022) και μία φορά το διηπειρωτικό (2013).