Αθλητικά

Η fair-play κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου: Χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν του Super Cup

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ έδωσε το παρών στην απονομή και χειροκρότησε τους Κρητικούς
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ επικράτησε της ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup.

Μετά το τέλος τελικού, πραγματοποιήθηκε η απονομή του Super Cup στην ομάδα του ΟΦΗ. Τη στιγμή της απονομής, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος περίμενε υπομονετικά τον Θανάση Ανδρούτσο να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Κρήτης ώστε να χειροκροτήσει τους παίκτες της κρητικής ομάδας.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Να σημειωθεί ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν ο πρώτος που μπήκε στο στάδιο μετά το τέλος του αγώνα για να δώσει συγχαρητήρια στον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη και τους ανθρώπους των Κρητικών.

Μετά την απονομή, ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου, με τον Μιχάλη Μπούση και τους παίκτες του ΟΦΗ να παίρνουν το τρόπαιο και να το πηγαίνουν στο σημείο που βρισκόταν ο κύριος όγκος των οπαδών της κρητικής ομάδας.

Ο ΟΦΗ ζει τους πιο επιτυχημένους μήνες της ιστορίας του, έχοντας κατακτήσει δύο τίτλους από τον Απρίλιο. Πρώτα το Κύπελλο Ελλάδας και τώρα το Super Cup.

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Αθλητικά
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