Η fair-play κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου: Χειροκρότησε τους παίκτες του ΟΦΗ την ώρα που σήκωναν του Super Cup

Ο ΟΦΗ επικράτησε της ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup.

Μετά το τέλος τελικού, πραγματοποιήθηκε η απονομή του Super Cup στην ομάδα του ΟΦΗ. Τη στιγμή της απονομής, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος περίμενε υπομονετικά τον Θανάση Ανδρούτσο να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Κρήτης ώστε να χειροκροτήσει τους παίκτες της κρητικής ομάδας.

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ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Να σημειωθεί ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν ο πρώτος που μπήκε στο στάδιο μετά το τέλος του αγώνα για να δώσει συγχαρητήρια στον προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστο Κόντη και τους ανθρώπους των Κρητικών.

Μετά την απονομή, ακολούθησε ο γύρος του θριάμβου, με τον Μιχάλη Μπούση και τους παίκτες του ΟΦΗ να παίρνουν το τρόπαιο και να το πηγαίνουν στο σημείο που βρισκόταν ο κύριος όγκος των οπαδών της κρητικής ομάδας.

Ο ΟΦΗ ζει τους πιο επιτυχημένους μήνες της ιστορίας του, έχοντας κατακτήσει δύο τίτλους από τον Απρίλιο. Πρώτα το Κύπελλο Ελλάδας και τώρα το Super Cup.