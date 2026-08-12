Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Άγγλος οπαδός έδειξε τα οπίσθιά του στην κερκίδα

Απίστευτος πανηγυρισμός από Άγγλο οπαδό στον τελικό του Super Cup
Jasmin Walter - UEFA
Jasmin Walter - UEFA / UEFA via Getty Images
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Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ και οι Άγγλοι οπαδοί κατάφεραν να ξεχωρίσουν στην κερκίδα του γηπέδου.

Με γκολ του Μάτζο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, η Άστον Βίλα ισοφάρισε την Παρί Σεν Ζερμέν και οδήγησε σε πανηγυρισμούς τους οπαδούς της στην εξέδρα, αλλά ένας από αυτός το… παράκανε.

Η κάμερα έπιασε έναν Άγγλο οπαδό να κατεβάζει το παντελόνι του και να δείχνει τα… οπίσθιά του προς τους παίκτες των Παριζιάνων, οι οποίοι απάντησαν όμως λίγο μετά με ένα δεύτερο γκολ στον αγωνιστικό χώρο.

Το στιγμιότυπο έγινε φυσικά viral στα social media.

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