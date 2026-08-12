Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα: Η απονομή του Super Cup στους Παριζιάνους

Η Παρί Σεν Ζερμέν “λύγισε” με 2-1 την Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup και είναι ξανά υπερ-πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατακτώντας για δεύτερη σερί φορά το τρόπαιο στην Αυστρία.

Μετά τους back to back τίτλους στο Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε και στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup ότι είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, ρίχνοντας στο καναβάτσο την Άστον Βίλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ουνάι Εμερί πήρε έτσι στα χέρια της το τρόπαιο του Super Cup για δεύτερη σερί χρονιά, πανηγυρίζοντας έναν ακόμη τίτλο στη “χρυσή εποχή” τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει “σαρώσει” τα πάντα την τελευταία διετία.