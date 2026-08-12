Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα 2-1: Back to back τροπαιούχοι και στο Super Cup οι Παριζιάνοι

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 2-1 την Άστον Βίλα στον τελικό του UEFA Super Cup στο Σάλτσμπουργκ και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ευρώπη, κάνοντας το back to back στη διοργάνωση. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Μετά από ένα “ανοιχτό” παιχνίδι στην Αυστρία, η Άστον Βίλα είχε τις ευκαιρίες, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν τα γκολ και με τους Κβαρατσκέλια και Νοτυέ να βρίσκουν δίχτυα, πήρε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Super Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “χωριάτες” ισοφάρισαν ενδιάμεσα με τον Μάτζο, αλλά δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις πολλές καλές τους στιγμές και “λύγισαν” από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Το παιχνίδι

Η Άστον Βίλα μπήκε εξ αρχής καλά στο ματς και είχε κάποια σουτ προς την εστία της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ισορρόπησε όμως γρήγορα το παιχνίδι και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη καλή της φάση στο ματς.

Στο 20ο λεπτό του αγώνα, ο Εμερί βρήκε τον Κβαρατσκέλια μέσα στην περιοχή και αυτός με μία “φωτοβολίδα” έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να “γράψει” το 1-0 στον τελικό του Super Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε όμως… καταιγίδα από την Άστον Βίλα, η οποία “πίεσε” την άμυνα των πρωταθλητών Ευρώπης και με αιχμή του δόρατος τον Μάτζο, δημιούργησε μία σειρά από ευκαιρίες για γκολ. Ο 17χρονος Άγγλος επιθετικός σπατάλησε τουλάχιστον τρεις καλές στιγμές για την ομάδα του και είχε δοκάρι στο 44′, πριν καταφέρει τελικά να πετύχει το γκολ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μάτζο έκανε ένα δύσκολο πλασέ μαρκαρισμένος, με τη μία, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ισοφαρίσει σε 1-1 πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η Άστον Βίλα συνέχισε να είναι πιο επικίνδυνη επιθετικά, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν αυτή που πέτυχε το δεύτερο γκολ σε μία αντεπίθεση στο 61′. Ο Ντουέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Άγγλων και πλάσαρε εύκολα για το 2-1, με το VAR να “σφραγίσει” το προβάδισμα των Παριζιάνων, μετά το αρχικό οφσάιντ που έδειξαν οι διαιτητές.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με την Παρί Σεν Ζερμέν να παίρνει τον έλεγχο και να περιορίζει την επιθετικότητα της Άστον Βίλα, η οποία και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι Παριζιάνοι έφθασαν έτσι στη νίκη με 2-1 και κατέκτησαν για δεύτερη σερί φορά το ευρωπαϊκό Super Cup, πανηγυρίζοντας έναν ακόμη τίτλο, σε αυτή την τρομερή διετία τους στην Ευρώπη.

Οι συνθέσεις στο Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (75′ Ερναντές), Νέβες (75′ Φαμπιάν Ρουίθ), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ακλιούς (46′ Ντεμπελέ), Ντουέ (87′ Μαγιουλού), Κβαρατσχέλια (88′ Μπεράλντο).

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μπιζότ, Κας, Λίντελοφ, Πάου Τόρες (79′ Μινγκς), Μάατσεν, Ζοάο Γκόμες (79′ Μπάρκλεϊ), Καμαρά (72′ Μπογκάρντε), ΜακΓκιν (72′ Άλισον), Χέμινγκς, Μπουεντία, Μάντζο (72′ Έιμπραχαμ).