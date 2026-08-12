Νίκολιτς: «Είναι καλή προειδοποίηση για εμάς, καλύτερα που συνέβη τώρα»

O Mάρκο Νίκολιτς σχολίασε την ήττα της AEK από τον ΟΦΗ στο Super Cup και ανέφερε πως ήταν ένα «καμπανάκι» που χτύπησε και πως ήταν καλύτερα που ήρθε τώρα και όχι στη συνέχεια.

“Δύσκολο ματς, δυνατό ματς. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Ιδιαίτερες οι καιρικές συνθήκες. Καλή προετοιμασία για αυτό που έρχεται στην Ευρώπη. Είχαμε καλές ευκαιρίες. Στο χαμένο τετ α τετ κρίθηκε το ματς, καθώς μετά δεχτήκαμε το γκολ από μία στημένη φάση. Ισοφαρίσαμε και εμείς από μία στημένη φάση”, δήλωσε αρχικά ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς,

“Είναι καλή προειδοποίηση για εμάς. Το λέω εδώ και δύο μήνες. Είναι ένα μήνυμα, ένα κόκκινο καμπανάκι. Θέλαμε τον τίτλο. Καλύτερα που συνέβη τώρα και όχι πιο μετά για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους άλλους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, εκεί εστίασαν, έβαλαν ένα παραπάνω και κέρδισαν”, πρόσθεσε.