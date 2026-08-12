Η Σταματία Σκαρβέλη κατέκτησε την έβδομη θέση στον τελικό της σφύρας με φετινό ρεκόρ

Το κυνηγούσε, το δικαιούνταν, το πέτυχε. Στη δέκατη παρουσία της στο σημαντικότερο γεγονός του καλοκαιριού και τέταρτη ειδικότερα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, η Σταματία Σκαρβέλη – πέντε μέρες προτού κλείσει τα 31 της – όχι μόνο πέτυχε να προκριθεί στον πρώτο τελικό της καριέρας της, αλλά συνδύασε αυτή την πρωτιά με την έβδομη θέση και δύο βολές καλύτερες από το φετινό της ρεκόρ.

Η αθλήτρια του Τάιλερ Μπέρντοφ, μετά τον ψυχοφθόρο προκριματικό, όπου εξασφάλισε την πρόκριση με την τελευταία βολή του αγώνα, αγωνίστηκε με καθαρό μυαλό και συγκεντρωμένη στον τελικό για να κλείσει την παρουσία της στο Μπέρμιγχαμ με καλύτερη βολή στα 69.54.

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Η πρώτη της προσπάθεια ήταν 67.90, με τη δεύτερη ανέβηκε στα 68.98 για να “κλειδώσει” την οχτάδα και φού έκανε μια μικρή κοιλιά στην τρίτη (67.97) και στην τέταρτη (άκυρη), πέρασε το φετινό της ρεκόρ με τις δύο τελευταίες στέλνοντας τη σφύρα στα 69.42 και 69.54, για να πανηγυρίσει την έβδομη θέση, τη δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα έως τώρα στη διοργάνωση.

Το χάλκινο μετάλλιο της Μπεατρίς Λάνο με βολή στα 72.88 είχε και ελληνικό χρώμα, καθώς η Νορβηγίδα γυμνάζεται στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου.