Ο Τσάβι νέος προπονητής της Ολλανδίας μέχρι το 2030

Η εθνική Ολλανδίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τσάβι στην τεχνική ηγεσία της μέχρι το 2030. Ο Ισπανός προπονητής επιστρέφει στους πάγκους μετά από δύο χρόνια και το τριετές πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Τσάβι θα αναλάβει να οδηγήσει την Ολλανδία στο Euro 2028 και στο Μουντιάλ 2030, αντικαθιστώντας τον Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο των οράνιε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο 46χρονος Ισπανός τεχνικός παίρνει τη θέση του Κούμαν για δεύτερη φορά, αφού τον είχε αντικαταστήσει και τον Νοέμβριο του 2021 στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Το τελευταίο του πέρασμα του Τσάβι από τους πάγκους ήταν την τριετία 2021-2024 στην Μπαρτσελόνα, ενώ προηγουμένως είχε προπονήσει την Αλ Σαντ (2019-2021).