Νάπολι – Άρης 6-2: Βαριά φιλική ήττα για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης ηττήθηκε από τη Νάπολι με 6-2 σε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην Ιταλία.

Οι Θεσσαλονικείς έδειξαν καλά στοιχεία στην επίθεση, με τον Ράτσιτς να σημειώνει δύο γκολ, αλλά προβλημάτισαν έντονα με την αμυντική τους λειτουργεία, δεχόμενοι έξι γκολ.

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Ο Άρης είχε καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα των Ιταλών.

Το σκορ άνοιξε στο 19′ ο Ραχμάνι για τη Νάπολι. Στο 32′ ο Ράτσιτς έκανε το 1-1 με υποδειγματική εκτέλεση φάουλ, με την Νάπολι να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα (2-1) στο 44′ με τον ΜακΤόμινεϊ.

Στο δεύτερο μέρος οι πρωταθλητές Ιταλίας ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Ο Ντε Μπρόινε έκανε το 3-1 στο 58′, ενώ ο Λούκα σκόραρε δύο φορές, στο 64′ και στο 74′, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-1.

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Ο Ράτσιτς μείωσε σε 5-2 στο 79′, με τον Ντε Μπρόινε να διαμορφώνει το τελικό 6-2 στο 89′.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΝΑΠΟΛΙ: Μερέ (46′ Μιλίνκοβιτς Σάβιτς), Ντι Λορέντσο (70′ Μαζόκι), Ραχμάνι (70′ Ομπαρετίν), Μαρίν, Σπινατσόλα (59′ Λανγκ), Ανγκισά, Γκίλμουρ (46′ Λομπότκα), ΜακΤόμινει (46′ Ντε Μπρόινε), Πολιτάνο (59′ Τζιοβάνι), Χόιλουντ (59′ Λούκα), Άλισον Σάντος 46′ (Βεργκάρα, 73′ Γκαρόφαλο).

ΑΡΗΣ: Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γιένσεν, Κέρκεζ, Μπασίρου (63′ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς, Γκαρέ (80′ Γκαρέ), Μιρ (63′ Μορόν), Γιαννιώτας (63′ Παλάσιος), Καντεβέρε (46′ Μπουσαϊντ).