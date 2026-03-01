Η Φενέρμπαχτσε ενημέρωσε για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τον αποκλεισμό του στο Ντουμπάι

Η Φενέρμπαχτσε ενημέρωσε ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και τρία ακόμη μέλη της ομάδας βρίσκονται σε ασφαλή περιοχή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από την προσωρινή αναστολή πτήσεων λόγω εκρήξεων στην περιοχή.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Αμερικανός σέντερ Αρμάντο Μπέικοτ, ο φυσικοθεραπευτής Χάιμε Καπέγια Μπόουθα, καθώς και ο αθλητικός διευθυντής Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ ήταν σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Η τουρκική ομάδα ανέφερε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τα μέλη της αποστολής, τα οποία δεν διατρέχουν κίνδυνο.

H ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

“Δημόσια Ενημέρωση

Ο προπονητής μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης μας Αρμάντο Μπέικοτ και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας μας Χάιμε Καπέγια Μπόουθα μετέβησαν στο Ντουμπάι για ξεκούραση κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες που έχει δοθεί στα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα, ενώ ο αθλητικός μας διευθυντής Ογούρ Οζάν Σουλάκ μετέβη στο Αμπού Ντάμπι για να παρακολουθήσει το τουρνουά adidas Next Generation Tournament.

Κατά το χρονικό διάστημα που τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς μας βρίσκονταν στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή, οι πτήσεις στα αεροδρόμια ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Η επικοινωνία με την ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή, συνεχίζεται απρόσκοπτα και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις κρατικές και τοπικές αρχές.

Ανακοινώνεται με σεβασμό προς το κοινό.”