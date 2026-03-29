Η Φενέρμπαχτσε σε κρίση: Τέταρτη σερί ήττα για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Σε… κακό φεγγάρι φαίνεται πως βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μετράει τέσσερις σερί ήττες και έξι συνολικά στα τελευταία της οκτώ ματς, σε Τουρκία και Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε υπέστη ήττα-σοκ στην έδρα της Μπούρσασπορ, χάνοντας στην παράταση με σκορ 89-83, για την 24η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Κορυφαίος της Μπούρσασπορ -που είχε να πάρει νίκη στο πρωτάθλημα από τις 10 Ιανουαρίου και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην Τουρκία- ήταν ο Σμιθ με 27 πόντους και 5 ασίστ. Για τη Φενέρμπαχτσε ξεχώρισαν οι Μπόλντγουιν και Ζάγκαρς με 23 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους παραμένει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία της Euroleague (ρεκόρ 23-11), αλλά -πλέον- στο πρωτάθλημα Τουρκίας΄ ”συγκατοικεί” στην κορυφή με την Μπεσίκτας (ρεκόρ 20-4).

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-32, 65-56, 75-75, 89-83 παρ.