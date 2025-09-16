Η FIBA ανέβασε video με Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή υπό τους ήχους της Άννας Βίσση

Οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής έλαμξαν με την παρουσία τους στο μικρό τελικό του Eurobasket και η FIBA δημιούργησε ένα video με τις αντιδράσεις τους, υπό τους ήχους της Άννας Βίσση.
Η FIBA εκμεταλλεύτηκε την παρουσία των τριών θρύλων του ελληνικού μπάσκετ στο μικρό τελικό του Eurobasket και ντύνοντας το video με το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» δημιούργησε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Η αγκαλιά των Διαμαντίδη, Παπαλουκα, Τσαρτσαρή με τον Βασίλη Σπανούλη είναι η κατάληξη του video.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
View this post on Instagram
Οι τρεις πρώην αθλητές της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας ανήκουν στην ιστορική φουρνιά που κατέκτησε το Eurobasket 2005 και που επικράτησαν κόντρα στις ΗΠΑ στη Σαϊτάμα για το Mundobasket 2006.