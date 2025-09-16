Αθλητικά

Η FIBA ανέβασε video με Θοδωρή Παπαλουκά, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή υπό τους ήχους της Άννας Βίσση

Οι αντιδράσεις των θρύλων του ελληνικού μπάσκετ
Η αγκαλιά των ελλήνων θρύλων του μπάσκετ
Η αγκαλιά των ελλήνων θρύλων του μπάσκετ

Οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής έλαμξαν με την παρουσία τους στο μικρό τελικό του Eurobasket και η FIBA δημιούργησε ένα video με τις αντιδράσεις τους, υπό τους ήχους της Άννας Βίσση.

Η FIBA εκμεταλλεύτηκε την παρουσία των τριών θρύλων του ελληνικού μπάσκετ στο μικρό τελικό του Eurobasket και ντύνοντας το video με το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» δημιούργησε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Η αγκαλιά των Διαμαντίδη, Παπαλουκα, Τσαρτσαρή με τον Βασίλη Σπανούλη είναι η κατάληξη του video.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FIBA EuroBasket (@eurobasket)

 

Οι τρεις πρώην αθλητές της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας ανήκουν στην ιστορική φουρνιά που κατέκτησε το Eurobasket 2005 και που επικράτησαν κόντρα στις ΗΠΑ στη Σαϊτάμα για το Mundobasket 2006. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το ιστορικό χρυσό του μετάλλιο στην πάλη: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου και για τους Έλληνες»
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού έγινε ο πρώτος παλαιστής μας που κατακτά το χρυσό μετάλλιο...
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης με την ελληνική σημαία στα χέρια (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Ερντογάν υποδέχθηκε την εθνική Τουρκίας: Ήμασταν τόσο κοντά στο Eurobasket, θα είμαστε οι ισχυρότεροι στο Mundobasket
Η ενική Τουρκίας επέστρεψε στη “βάση” της τη Δευτέρα (15.08.2025), έχοντας στις αποσκευές το ασημένιο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ και μια ημέρα μετά, συνάντησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΦΩΤΟ Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) 2
Newsit logo
Newsit logo