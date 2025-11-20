Η FIFA κατέβασε φωτογραφία για το Μουντιάλ 2026 μετά από σάλο για την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία με την παρουσία του σε ένα ακόμη Μουντιάλ, αλλά η FIFA τον… ξέχασε αρχικά σε μία φωτογραφία με τους επικείμενους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Η FIFA ανέβασε μία φωτογραφία με όλα τα μεγάλα “ονόματα” του Μουντιάλ 2026, αλλά από αυτή έλειπε ένα από τα μεγαλύτερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πάολο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εκπροσωπεί την Πορτογαλία.

Όπως είναι λογικό, η ανάρτηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου έγινε viral και προκάλεσε… σάλο μεταξύ των ποδοσφαιρόφιλων και των οπαδών του Πορτογάλου σούπερ σταρ, με αποτέλεσμα να “κατέβει” τελικά από τα επίσημα social media της ομάδας. Λίγο αργότερα ανέβασε μάλιστα μία νέα, παραδεχόμενη ουσιαστικά το λάθος της.

FIFA’s official account has DELETED the first official poster of the 2026 World Cup from their social media accounts.



They received many negative comments for not including Cristiano Ronaldo on the poster. pic.twitter.com/MPP1t47qNE — The Touchline | (@TouchlineX) November 20, 2025

All eyes are now on the #FIFAWorldCup 26 Final Draw…



5 December pic.twitter.com/sXhSwhEHVD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2025

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ήδη ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωσης.