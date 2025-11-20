Αθλητικά

Η FIFA κατέβασε φωτογραφία για το Μουντιάλ 2026 μετά από σάλο για την απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο

Στο «στόχαστρο» βρέθηκε η παγκόσμια ομοσπονδία μετά από ένα... λάθος της σε ανάρτηση για το Μουντιάλ της Αμερικής
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας (REUTERS
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας (REUTERS/Pedro Nunes)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία με την παρουσία του σε ένα ακόμη Μουντιάλ, αλλά η FIFA τον… ξέχασε αρχικά σε μία φωτογραφία με τους επικείμενους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Η FIFA ανέβασε μία φωτογραφία με όλα τα μεγάλα “ονόματα” του Μουντιάλ 2026, αλλά από αυτή έλειπε ένα από τα μεγαλύτερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Πάολο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εκπροσωπεί την Πορτογαλία.

Όπως είναι λογικό, η ανάρτηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου έγινε viral και προκάλεσε… σάλο μεταξύ των ποδοσφαιρόφιλων και των οπαδών του Πορτογάλου σούπερ σταρ, με αποτέλεσμα να “κατέβει” τελικά από τα επίσημα social media της ομάδας. Λίγο αργότερα ανέβασε μάλιστα μία νέα, παραδεχόμενη ουσιαστικά το λάθος της.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ήδη ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αθλητικά
