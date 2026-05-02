Αποτελέσματα NBA: Ο απίθανος Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στα ημιτελικά των πλέι οφ της Δύσης

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς πέρασαν σαν σίφουνας από το Χιούστον, νίκησαν άνετα τους Ρόκετς με 98-78 και εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα ημιτελικά των πλέι οφ της Δύσης στο NBA.

Παρότι αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον ηγέτη τους, Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση, έκαναν το 4-2 στη σειρά με τους Ρόκετς και έκλεισαν ραντεβού με τους πρωτοπόρους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μέτρησε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, δίνοντας ακόμα μία παράσταση στα πλέι οφ.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ σημείωσε ένα εντυπωσιακό τρίποντο 1,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της παράτασης, καθώς το Τορόντο νίκησε το φιλοξενούμενο Κλίβελαντ (112-110), οδηγώντας το στο 7ο παιχνίδι της σειράς playoffs της ανατολικής περιφέρειας.

Το καλάθι του Μπάρετ στην αρχή χτύπησε στο πίσω μέρος του στεφανιού, αναπήδησε ψηλά στον αέρα και έπεσε μέσα. Ο Σκότι Μπάρνς είχε 25 πόντους και 14 ασίστ για τους Ράπτορς. Ο Μπάρετ τελείωσε με 24 πόντους, όπως και ο Τζα Κόμπε Ουόλτερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ σημείωσε 32 πόντους καθώς το -πρώτο στην κατάταξη-Ντιτρόιτ επέστρεψε από μία διαφορά 24 πόντων, αιφνιδιάζοντας το φιλοξενούμενο Ορλάντο (93-79) και επιβάλλοντας ένα καθοριστικό παιχνίδι 7 στη σειρά των playoffs της ανατολικής περιφέρειας.

Τα αποτελέσματα των πλέι οφ του NBA

Ορλάντο-Ντιτρόιτ 79-93

Το Ντιτρόιτ ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3

Τορόντο-Κλίβελαντ 112-110 παράταση

Το Κλίβελαντ ισοφάρισε τη σειρά σε 3-3

Χιούστον-Λος Άντζελες Λέικερς 78-98

Οι Λος Αντζελες Λέικερς προκρίθηκαν με 4-2 στις νίκες