Η Μαρία Σάκκαρη έχει κάνει… τέχνη τις ανατροπές. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε πίσω με ένα σετ και στον προημιτελικό με την Πέτρα Κβίτοβα, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι και να προκριθεί στα ημιτελικά του Indian Wells, όπου την περιμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δεν σταματάει να εντυπωσιάζει με τις ανατροπές της στην Καλιφόρνια. Νέο θύμα της ήταν η Πέτρα Κβίτοβα, την οποία νίκησε με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-1) μετά από 2 ώρες και 16 λεπτά.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε πίσω με σετ, αλλά στο δεύτερο κατάφερε να μείνει «ζωντανή», να ισοφαρίσει και αλλά από εκεί και πέρα να γίνει η απόλυτη κυρίαρχος.

Comeback complete ✅@mariasakkari battles to a 4-6, 7-5, 6-1 victory over Kvitova & will meet Sabalenka in the semis!#TennisParadise pic.twitter.com/lAHWNSpCaw