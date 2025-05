Η Γαλατάσαραϊ κέρδισε το πρωτάθλημα Τουρκίας και έφτασε στο νταμπλ

Η Γαλατάσαραϊ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στην Τουρκία, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, χάρη στο άνετο 3-0 επί της Καϊσερισπόρ, που της επέτρεψε να διατηρήσει διαφορά οκτώ βαθμών έναντι της Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο.

Λίγες ημέρες αφότου κατέκτησε και το κύπελλο Τουρκίας, νικώντας στον τελικό την Τραμπζονσπόρ, η Γαλατάσαραϊ πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό της πρωτάθλημα και 25ο συνολικά, αφήνοντας τη μεγάλη της αντίπαλο για 11η σερί σεζόν χωρίς πρωτάθλημα.

Ο Βίκτορ Οσιμέν, που αποκτήθηκε τον Σεπτέμβριο ως δανεικός από τη Νάπολι, άνοιξε στο 27΄ το δρόμο για τη νίκη με το 25ο τέρμα του στη λίγκα, για να ακλουθήσει το γκολ του Γιλμάζ στο 29΄ που ουσιαστικά “κλείδωσε” το “τρίποντο”.

25x TURKISH CHAMPIONS



FIRST AND ONLY TURKISH CLUB WITH 5 STARS.



⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



pic.twitter.com/eRJH70sXhK