Η Γεωργία Δαμασιώτη στον τελικό των 200μ. πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Πέρασε με τον 5ο καλύτερο χρόνο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων Κ23, συνδύασε η Γεωργία Δαμασιώτη την πρόκρισή της στον τελικό των 200μ. πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 22χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια, Γεωργία Δαμασιώτη, κατέλαβε την πέμπτη θέση των ημιτελικών με 2:05.79, βελτιώνοντας το 2:05.90 που είχε πετύχει στις 12 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης.

Με τον ταχύτερο χρόνο (2:04.37) προκρίθηκε στον αυριανό (7/12, 20:50) τελικό η Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία και ακολούθησε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:04.68. Πιο γρήγορες από τη Δαμασιώτη ήταν επίσης η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς (2:05.16) και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς (2:05.60).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε σε 1:54.75, κατετάγη 15ος και αποκλείστηκε από τον τελικό.

