Πλήγμα με Έντι Ταβάρες στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνει τα πλέι οφ της Euroleague με Χάποελ Τελ Αβίβ

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Έντι Ταβάρες έφεραν άσχημα μαντάτα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως ανακοινώθηκε, ο σέντερ της “βασίλισσας” έχει ένα πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού.

Στην ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Έντι Ταβάρες, επισημαίνεται ότι αναμένεται μια εκτίμηση από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για τον χρόνο της αποθεραπείας του άρα και το πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γόνατος. Αναμένεται εκτίμηση», αναφέρει η ανακοίνωση. .

Πάντως με βάσει τα δεδομένα μέχρι τώρα φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, έως απίθανο, το να προλάβει να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της σειράς με τη Χάποελ.

Μάλιστα οι πρώτες εκτιμήσεις των ισπανικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι θα χάσει τα ματς με τη Χάποελ και θα προσπαθήσει να προλάβει αυτά για το Final 4 της Αθήνας, εφόσον η Ρεάλ Μαδρίτης πάρει την πρόκριση.

En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo ¡Hala Madrid y nada más! pic.twitter.com/g2jSJoLYDw — Edy Tavares (@waltertavares22) April 30, 2026

“Στη ζωή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να δώσουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή της σεζόν. Τα δικά μου πράγματα είναι δευτερεύοντα. Μαζί, όλοι μας, έχουμε μια καταπληκτική ομάδα”, ήταν το μήνυμά του Ταβάρες στα social media.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 1-0 στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ματς στο οποίο ο Έντι Ταβάρες τραυματίστηκε. Εάν οι “μερένγκες προκριθούν θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό¨του Final Four της Αθήνας τον νικητή της σειράς Βαλένθια – Παναθηναϊκός.